Без света и топлива: Российские моряки записали крик о помощи из Египта

Российские моряки уже полгода находятся в тяжёлых условиях на арестованном в Египте танкере «Дигнити» — им не платят зарплату, не доставляют еду, а покинуть судно им не дают местные власти. Об этом сообщает SHOT.

Российские моряки полгода сидят на арестованном в Египте танкере. Видео © Telegram / SHOT

Танкер арестовали в порту Суэца в сентябре 2025 года из‑за долгов за проход по каналу. Судовладелец «Арго танкер групп» оказался на грани банкротства. С декабря на борту остаются девять российских моряков — последняя смена экипажа больше не заходила.

Российские моряки, застрявшие в Египте. Видео © Telegram / SHOT

Более четырёх месяцев им не завозят продукты (сейчас вопрос частично решён через арабский профсоюз), больше двух месяцев не выплачивают зарплату. Полтора месяца назад закончилось топливо — электричество подаётся только два часа в сутки.

Моряки вправе покинуть судно, и страховая компания готова отправить их в Россию, но египетские власти отказываются выпускать людей. Без экипажа оставлять танкер нельзя по требованиям безопасности, поэтому у команды изъяли загранпаспорта и мореходные книжки. Россияне неоднократно обращались к судовладельцу, агентам, портовым властям, в посольство и Морской регистр, но ситуация до сих пор не сдвинулась с места.

Ранее сообщалось, что в Японском море вторые сутки дрейфует грузовое судно «Авива» с 12 российскими моряками на борту. Связь с экипажем прервалась 12 марта. По данным навигационного портала VesselFinder, судно вышло из японского порта Фусики и направилось во Владивосток, но до сих пор находится у берегов Японии в районе города Судзу.