Судно с российскими моряками застряло в Японском море по пути во Владивосток

В Японском море вторые сутки дрейфует грузовое судно «Авива» с 12 российскими моряками на борту. Родственники экипажа сообщают, что не могут связаться с близкими с 12 марта. Об этом пишет Vladivostok1.ru.

По данным навигационного портала VesselFinder, судно вышло из японского порта Фусики 12 марта и направилось во Владивосток, однако до сих пор находится у берегов Японии недалеко от города Судзу. Последний сеанс связи с экипажем был зафиксирован 22 часа назад. Что именно произошло, неизвестно, но предполагается, что судно могло потерять ход.

Жена одного из моряков рассказала, что месяц назад «Авива» уже дрейфовала у берегов Южной Кореи из-за остановки двигателя. Тогда судно несколько дней стояло без электричества, воды и отопления.

По словам женщины, муж нервничал перед рейсом, так как двигатель, по его мнению, «до конца не починили», а судоходная компания не желает вкладывать средства в полноценный ремонт. Сейчас родственники пытаются добиться информации от официальных властей. Дальневосточная транспортная прокуратура пока ситуацию не комментирует. Предположительно, к решению проблемы уже подключилась береговая охрана Японии.

Ранее сообщалось, что российский газовоз «Арктик Пионер» прекратил движение и встал на якорь у побережья Египта. Это произошло после атаки украинских морских дронов на другое российское судно в том же регионе — «Арктик Метагаз». Координаты «Арктик Пионера» в последний раз зафиксировали позавчера.