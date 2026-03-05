Владимир Путин
5 марта, 11:02

Bloomberg: Российский танкер c СПГ встал возле Египта после атаки ВСУ на газовоз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Российский газовоз «Арктик Пионер» прекратил движение и встал на якорь у побережья Египта. Это произошло после того, как в том же регионе случилась атака украинских морских дронов на другое российское судно — «Арктик Метагаз». Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты отмечают, что координаты корабля в последний раз удалось зафиксировать позавчера.

Согласно данным издания, судно под российским флагом находится в бездействии у Порт-Саида с 3 марта. Выполнив доставку груза в Китай, танкер взял курс обратно, однако его продвижение остановилось.

Напомним, что украинский надводный дрон с побережья Ливии атаковал российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море вблизи территориальных вод Мальты. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа были спасены. Минтранс РФ расценивает произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства, поскольку груз был оформлен по всем международным правилам.

