Bloomberg: Российский танкер c СПГ встал возле Египта после атаки ВСУ на газовоз

Российский газовоз «Арктик Пионер» прекратил движение и встал на якорь у побережья Египта. Это произошло после того, как в том же регионе случилась атака украинских морских дронов на другое российское судно — «Арктик Метагаз». Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты отмечают, что координаты корабля в последний раз удалось зафиксировать позавчера.

Согласно данным издания, судно под российским флагом находится в бездействии у Порт-Саида с 3 марта. Выполнив доставку груза в Китай, танкер взял курс обратно, однако его продвижение остановилось.

Напомним, что украинский надводный дрон с побережья Ливии атаковал российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море вблизи территориальных вод Мальты. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа были спасены. Минтранс РФ расценивает произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства, поскольку груз был оформлен по всем международным правилам.