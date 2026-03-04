Владимир Путин
4 марта, 10:46

Российский газовоз в облаке дыма снял дрон в Средиземном море после атаки Украины

Обложка © X / OSINTtechnical

В сети появились кадры российского газовоза «Арктик Метагаз», повреждённого при атаке украинского дрона в Средиземном море. Снимки с судном в облаке дыма опубликовал проект OSINTtechnical в соцсети X.

На фото с воздуха запечатлён левый борт судна — видны характерные повреждения. Судя по кадрам, у танкера есть огромная пробоина, а его задняя часть выглядит обгоревшей. Состояние экипажа пока не раскрывается.

Напомним, что украинский надводный дрон атаковал российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море вблизи территориальных вод Мальты. Минтранс РФ расценивает произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства, поскольку груз был оформлен по всем международным правилам.

