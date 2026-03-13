Грузия пообещала ЕС, что не будет пускать российские суда в свои порты

Официальный представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри заявила, что Грузия пообещала не пускать в свои порты нефтеналивные суда, связанные с Россией. Об этом пресс-секретарь сообщила в четверг на брифинге в Брюсселе.

«Грузия объявила нам, что нефтеналивные суда теневого флота больше не смогут заходить в её порты», — сказала она.

По её словам, ранее якобы имели место нарушения режима европейских санкций, которые вызвали обеспокоенность Брюсселя. Грузия взяла на себя обязательство прекратить действия, нарушающие санкционный режим. Представитель ЕК напомнила, что при подготовке 20-го пакета санкций ЕС против РФ грузинский терминал Кулеви рассматривался как объект, способствующий обходу ограничений.

Грузинские власти подтвердили, что прекратят реэкспорт российской нефти, и Брюссель будет внимательно отслеживать выполнение этого обязательства. Макгарри подчеркнула, что Еврокомиссия решительно выступит против любых субъектов, пытающихся подорвать эффект санкций.

Ранее сообщалось, что российский газовоз «Арктик Пионер» прекратил движение и встал на якорь у побережья Египта. Это произошло после атаки украинских морских дронов на другое российское судно в том же регионе — «Арктик Метагаз». Координаты «Арктик Пионера» в последний раз зафиксировали позавчера.