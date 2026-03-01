Глава Минобороны Бельгии заявил о захвате якобы связанного с Россией танкера

Министр обороны Бельгии Тео Франкен утверждает, что вооружённые силы королевства при поддержке Франции захватили в Северном море танкер Ethera, якобы связанный с российским «теневым флотом». Об этом чиновник написал в социальной сети X.

«В течение последних нескольких часов наши вооружённые силы при поддержке французского Министерства обороны захватили нефтяной танкер», — заявил Франкен.

Судно направили в порт Зебрюгге. По словам министра, операция называлась «Синий нарушитель». Франкен поблагодарил Париж за содействие.

Ранее американская армия задержала танкер Bertha, находящийся под санкциями США. В Пентагоне заявляют, что судно пыталось скрыться, хотя высадка военных прошла «без инцидентов».