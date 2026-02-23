В Посольстве РФ разоблачили фейк об отправке на Кубу танкера с нефтью под прикрытием эсминца
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Delbars
Российское посольство на Кубе официально опровергло распространяемую в соцсетях информацию об отправке на остров танкера с 200 тысячами баррелей нефти в сопровождении военного эсминца. Сообщение опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.
«Посольство России на Кубе обращает внимание на то, что циркулирующая в социальных сетях информация о якобы распространённом сообщении МИД России не является достоверной», — говорится в заявлении.
Дипломаты уточнили, что российское внешнеполитическое ведомство не размещало подобных сообщений. В фейковой публикации утверждалось, что к берегам Кубы направляется танкер Sea Horse с грузом нефти, а для его безопасности следует эсминец «Мад 2034».
Посольство призвало ориентироваться только на официальные источники — сайт МИД России и подтверждённые аккаунты в соцсетях — и не доверять непроверенным данным.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, допускающий введение пошлин против стран, торгующих нефтью с Кубой. На фоне этого на острове усугубился дефицит топлива после остановки поставок из Венесуэлы и Мексики. В Кремле заявили, что обсуждают с Гаваной возможные варианты поддержки. По словам Владимира Путина, Россия не станет принимать санкции против Кубы. Также с главой МИД Кубы встречался зампред Совбеза Дмитрий Медведев, назвавший остров важным для Москвы союзником.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.