В Посольстве РФ разоблачили фейк об отправке на Кубу танкера с нефтью под прикрытием эсминца

Российское посольство на Кубе официально опровергло распространяемую в соцсетях информацию об отправке на остров танкера с 200 тысячами баррелей нефти в сопровождении военного эсминца. Сообщение опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

«Посольство России на Кубе обращает внимание на то, что циркулирующая в социальных сетях информация о якобы распространённом сообщении МИД России не является достоверной», — говорится в заявлении.

Дипломаты уточнили, что российское внешнеполитическое ведомство не размещало подобных сообщений. В фейковой публикации утверждалось, что к берегам Кубы направляется танкер Sea Horse с грузом нефти, а для его безопасности следует эсминец «Мад 2034».

Посольство призвало ориентироваться только на официальные источники — сайт МИД России и подтверждённые аккаунты в соцсетях — и не доверять непроверенным данным.