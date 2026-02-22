Новак рассказал о подготовке помощи Кубе на фоне топливного кризиса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman
Россия продолжает работу по оказанию помощи Кубе на фоне дефицита топлива, вызванного энергетической блокадой со стороны США, сообщил вице-премьер Александр Новак. Поставки российской нефти на Кубу будут продолжены.
«Мы помогаем, идёт в этом направлении работа, но детали не хотел бы сейчас раскрывать», — заявил Новак.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, допускающий введение пошлин против стран, торгующих нефтью с Кубой. На фоне этого на острове усугубился дефицит топлива после остановки поставок из Венесуэлы. В Кремле заявили, что обсуждают с Гаваной возможные варианты поддержки. По словам Владимира Путина, Россия не станет принимать санкции против Кубы. Также с главой МИД Кубы Бруно Родригесом встречался зампред Совбеза Дмитрий Медведев, назвавший остров важным для Москвы союзником.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.