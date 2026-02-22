Новак рассказал о подготовке помощи Кубе на фоне топливного кризиса

Россия продолжает работу по оказанию помощи Кубе на фоне дефицита топлива, вызванного энергетической блокадой со стороны США, сообщил вице-премьер Александр Новак. Поставки российской нефти на Кубу будут продолжены.

«Мы помогаем, идёт в этом направлении работа, но детали не хотел бы сейчас раскрывать», — заявил Новак.