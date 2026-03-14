Дипломаты обещали помочь российским морякам с арестованного в Египте танкера Dignity

Посольство России в Египте подтвердило задержание танкера Dignity в порту Суэц и заявило, что оказывает поддержку российскому экипажу. Причиной остановки судна стал коммерческий спор и неоплаченный сбор за проход по Суэцкому каналу, говорится в Telegram-канале консульства.

«Держим развитие ситуации на контроле во взаимодействии с экипажем и профильными египетскими структурами. Будем и далее оказывать помощь нашим гражданам, включая обеспечение их возвращения в Россию», — обещают в дипмиссии.

С момента задержания посольство поддерживает связь с предыдущим и нынешним капитанами танкера, а также взаимодействует с властями Египта, страховыми и агентскими компаниями. По имеющейся информации, причиной остановки стала неоплата стандартного сбора за проход по Суэцкому каналу.

Экипажу при этом не препятствовали сходить на берег и вернуться в Россию, однако моряки предпочли оставаться на борту до урегулирования спора с российским судовладельцем, который изначально избегал контакта.

Напомним, что российские моряки уже полгода находятся в сложных условиях на арестованном в Египте танкере Dignity. Им не выплачивают зарплату, не доставляют питание, а местные власти не разрешают покидать судно. Танкер был арестован в порту Суэца в сентябре 2025 года из‑за долгов за проход по каналу.