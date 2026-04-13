В ООН сообщили, что в зоне Персидского залива заблокировано 20 тыс. моряков
Обложка © ТАСС / ALI HAIDER / ЕРА
В зоне Персидского залива остаются заблокированными почти 20 тысяч моряков. Ситуация вряд ли изменится в скором времени, так как через Ормузский пролив до сих пор проходит слишком ничтожное число кораблей. Об этом сообщил на брифинге генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО, специализированное учреждение ООН) Арсенио Домингес.
«11 судов прошло за последние два дня. Мы говорили округлённо о цифре в 20 тысяч моряков. Может, их немного больше. И очень мало судов на самом деле смогли пройти в восточном направлении Ормузского пролива. Так что эта цифра на самом деле не так сильно изменилась», — объяснил он журналистам.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят морскую блокаду иранских портов с 14 апреля. До этого страны устраивали переговоры, оказавшиеся в итоге провальными. В Тегеране назвали действия Вашингтона преступными, отметив, что теперь в безопасности не будет ни один порт в Персидском и Оманском заливах. Иранские власти также подчеркнули, что проблемы с проходом через Ормуз имеют только корабли, связанные с США и Израилем.
Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.