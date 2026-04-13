В ООН сообщили, что в зоне Персидского залива заблокировано 20 тыс. моряков

В зоне Персидского залива остаются заблокированными почти 20 тысяч моряков. Ситуация вряд ли изменится в скором времени, так как через Ормузский пролив до сих пор проходит слишком ничтожное число кораблей. Об этом сообщил на брифинге генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО, специализированное учреждение ООН) Арсенио Домингес.

«11 судов прошло за последние два дня. Мы говорили округлённо о цифре в 20 тысяч моряков. Может, их немного больше. И очень мало судов на самом деле смогли пройти в восточном направлении Ормузского пролива. Так что эта цифра на самом деле не так сильно изменилась», — объяснил он журналистам.