12 апреля, 14:43

Трамп заявил, что делегация США прониклась уважением к Ирану на переговорах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

После провальных, по оценкам аналитиков, переговоров в Исламабаде Дональд Трамп выдал неожиданный оптимистичный пост. Президент США заявил, что его команда прониклась симпатией к иранцам.

«Мои три представителя, что неудивительно, стали очень дружелюбно и уважительно относиться к представителям Ирана», — написал Трамп в Truth Social.

По его словам, стороны хорошо поговорили и договорились по всем вопросам, кроме одного — ядерного. Правда, это «кроме» может перечеркнуть весь позитив. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран отверг американские предложения, а делегация Вашингтона чётко обозначила свои «красные линии» и границы возможных уступок. Иран не стал опровергать эту информацию и официально подтвердил слова Вэнса.

Трамп: Иран не отказался от ядерных амбиций на переговорах в Исламабаде

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи едва не устроили драку на дипломатической встрече в Исламабаде из-за разногласий по управлению Ормузским проливом.

