В Иране подтвердили, что переговоры с США завершились без соглашения

Переговоры делегаций Ирана и Соединённых Штатов в Пакистане закончились без заключения соглашения. Такой информацией делится иранское агентство Tasnim.

«Переговоры между иранской и американской командами только что завершились, и обе стороны пока не достигли соглашения», — говорится в заявлении СМИ.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил, что в ходе переговоров с американской стороной в Исламабаде были затронуты несколько ключевых вопросов. Среди них — контроль над Ормузским проливом, ядерная тематика, репарации, снятие санкций и окончательное завершение конфликта в регионе.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на брифинге по итогам переговоров с Ираном. Он подтвердил, что стороны не пришли к соглашению. Вашингтон не увидел готовности Тегерана отказаться от разработки возможности ядерного оружия. Вэнс добавил, что американцы оставили оппонентам последнее, «самое выгодное» предложение.