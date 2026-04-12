В МИД Ирана раскрыли главные темы неудачных переговоров с США в Исламабаде
Багаи: Ормузский пролив и ядерный вопрос были главными темами переговоров с США
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил, что в ходе переговоров с американской стороной в Исламабаде были затронуты несколько ключевых вопросов. Среди них — контроль над Ормузским проливом, ядерная тематика, репарации, снятие санкций и окончательное завершение конфликта в регионе. Такой информацией делится агентство Reuters.
Представитель МИД Исламской Республики подчеркнул, что успех переговоров напрямую зависит от серьёзности намерений Вашингтона, отказа от максималистского подхода и выдвижения незаконных требований.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на брифинге по итогам переговоров с Ираном. По его словам, стороны не пришли к соглашению. Вашингтон не увидел готовности Тегерана отказаться от разработки возможности ядерного оружия. Вэнс добавил, что американцы оставили оппонентам последнее, «самое выгодное» предложение.
Ранее Life.ru писал, что правительство Пакистана во время переговоров США и Ирана в Исламабаде выдвинуло инициативу, касающуюся патрулирования Ормузского пролива. Предложение Исламабада предполагает совместный контроль за морской артерией.