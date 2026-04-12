12 апреля, 02:16

В МИД Ирана раскрыли главные темы неудачных переговоров с США в Исламабаде

Багаи: Ормузский пролив и ядерный вопрос были главными темами переговоров с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил, что в ходе переговоров с американской стороной в Исламабаде были затронуты несколько ключевых вопросов. Среди них — контроль над Ормузским проливом, ядерная тематика, репарации, снятие санкций и окончательное завершение конфликта в регионе. Такой информацией делится агентство Reuters.

Представитель МИД Исламской Республики подчеркнул, что успех переговоров напрямую зависит от серьёзности намерений Вашингтона, отказа от максималистского подхода и выдвижения незаконных требований.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на брифинге по итогам переговоров с Ираном. По его словам, стороны не пришли к соглашению. Вашингтон не увидел готовности Тегерана отказаться от разработки возможности ядерного оружия. Вэнс добавил, что американцы оставили оппонентам последнее, «самое выгодное» предложение.

Вэнс: Иран отклонил условия США на переговорах в Пакистане

Ранее Life.ru писал, что правительство Пакистана во время переговоров США и Ирана в Исламабаде выдвинуло инициативу, касающуюся патрулирования Ормузского пролива. Предложение Исламабада предполагает совместный контроль за морской артерией.

Виталий Приходько
