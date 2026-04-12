Пакистан предложил Ирану и США решение проблемы Ормузского пролива

Правительство Пакистана во время переговоров США и Ирана в Исламабаде выдвинуло инициативу, касающуюся патрулирования Ормузского пролива. Об этом сообщает Al Jazeera. Инициатива Исламабада предполагает совместный контроль за морской артерией.

«Пакистанская делегация внесла предложение о регулировании судоходства через Ормузский пролив. Предложение Пакистана включает в себя совместное патрулирование в проливе», — говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, иранская сторона заявила о завершении субботних переговоров при посредничестве Пакистана, они продлились 14 часов. В заявлении уточняется, что «технические группы с обеих сторон» продолжают «обмениваться материалами». По информации агентства Fars, диалог по инициативе Пакистана возобновится 12 апреля. При этом в Белом доме утверждают, что консультации продолжаются уже более 15 часов.