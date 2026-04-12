12 апреля, 00:42

«15 часов, и это еще не всё»: Белый дом сообщил о продолжении переговоров с Ираном в Исламабаде

Белый дом: Переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжаются уже более 15 часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Консультации между представителями Соединённых Штатов и Ирана в столице Пакистана затянулись. Как сообщил журналистам сотрудник Белого дома, переговоры длятся уже более 15 часов и пока не завершены.

«15 часов, и это ещё не всё», — приводит его слова пресс-пул вице-президента США Джей Ди Вэнса. При этом не уточняется, на каком уровне идёт взаимодействие.

Ранее иранские власти объявили, что раунд переговоров при посредничестве Пакистана завершился после 14 часов обсуждений. В их заявлении уточнялось, что «технические группы с обеих сторон» всё ещё «обмениваются материалами». По данным агентства Fars, переговорный процесс по предложению Пакистана должен продолжиться 12 апреля. Источники сообщают, что сторонам пока не удалось прийти к согласию по целому ряду вопросов.

Раскрыта причина разногласий на переговорах Ирана и США
Раскрыта причина разногласий на переговорах Ирана и США

Американский президент Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что переговоры Соединённых Штатов с Ираном в Исламабаде являются насыщенными. В то же время республиканец отметил, что его не волнуют результаты встреч, так как Вашингтон побеждает в любом случае.

Виталий Приходько
