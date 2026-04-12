11 апреля, 23:25

Трамп: Мы ведём очень насыщенные переговоры с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Переговоры Соединённых Штатов с Ираном в Исламабаде являются насыщенными. С таким мнением поделился американский президент Дональд Трамп.

«Мы ведём очень насыщенные переговоры с Ираном», — заявил республиканец. В то же время Трамп отметил, что его не волнуют результаты встреч, так как Вашингтон побеждает в любом случае.

Трамп пригрозил Китаю большими проблемами в случае поставок оружия Ирану

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты не дождались поддержки от Североатлантического альянса в вопросе защиты судоходства в акватории Ормузского пролива. Хозяин Белого дома заявил, что освободит пролив, так как другие страны напуганы.

Напомним, накануне в Исламабаде при посредничестве Пакистана впервые с 1979 года прошли прямые переговоры США и Ирана. Делегации возглавили вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Переговорам предшествовало перемирие, достигнутое при содействии Пакистана и Китая. По данным СМИ, встреча продолжится в воскресенье.

Активная фаза конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля 2026 года с ударов США и Израиля по Ирану; в ответ Иран атаковал 14 американских баз и перекрыл Ормузский пролив. Сейчас стороны обсуждают ядерную программу Ирана, разморозку активов и контроль над проливом — это может превратить хрупкое перемирие в долгосрочный мир.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Тимур Хингеев
