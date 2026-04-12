Трамп пригрозил Китаю большими проблемами в случае поставок оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Китая, пригрозив серьёзными последствиями в случае гипотетических поставок вооружений в Иран. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

«Если Китай это сделает, у Китая могут быть большие проблемы», — подчеркнул американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос сотрудников СМИ.

Это заявление прозвучало на фоне публикации телеканала CNN, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что Китай якобы планирует передать Ирану через третьи страны переносные зенитные ракетные комплексы.

Посольство КНР в Вашингтоне категорически опровергло эту информацию. Пресс-секретарь китайского диппредставительства в США Лю Пэнъюй заявил, что китайская сторона никогда не поставляла оружие ни одной из сторон конфликта. Он также подчеркнул, что Пекин, будучи ответственной крупной державой, выполняет все свои международные обязательства, и призвал американскую сторону воздержаться от безосновательных обвинений и вредоносных спекуляций. Лю Пэнъюй выразил надежду, что заинтересованные стороны приложат больше усилий для снижения напряжённости.