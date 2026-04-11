Посольство Китая опровергло слухи о передаче Ирану систем ПВО

Посольство Китая в Вашингтоне опровергло информацию CNN о том, что Пекин якобы собирается поставить Ирану средства ПВО в ближайшие недели. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь китайского диппредставительства Лю Пэнъюй.

По словам дипломата, Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта. Эти данные не соответствуют действительности.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что КНР — ответственная крупная держава и выполняет все международные обязательства. Он призвал американскую сторону воздержаться от безосновательных обвинений, вредоносных спекуляций и погони за сенсациями. Вместо этого, по его словам, заинтересованным сторонам стоит приложить больше усилий для снижения напряжённости.

Напомним, ранее сообщалось, что американская разведка заподозрила Китай в планах тайно передать Ирану современные системы противовоздушной обороны. По данным источников CNN в разведывательном сообществе США, поставки, включающие переносные зенитные ракетные комплексы, могут осуществляться через страны-посредники. Такую схему Пекин выбрал, чтобы избежать обвинений в прямой военной поддержке Тегерана и предотвратить возможную эскалацию напряжённости.