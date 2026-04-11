11 апреля, 09:11

Китай категорически отрицает сделку по ПВО с Ираном, которую ждут в США

CNN: Китай может поставить Ирану системы ПВО через третьи страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Американская разведка подозревает Китай в планах по тайной передаче Ирану современных систем противовоздушной обороны. Как сообщает CNN, поставки, включающие переносные зенитные ракетные комплексы, могут осуществляться через страны-посредники.

По мнению источников в разведсообществе США, такая схема выбрана Пекином для того, чтобы избежать обвинений в прямой военной поддержке Тегерана и предотвратить возможную эскалацию напряженности. Дипломатическое представительство Китая в Вашингтоне, в свою очередь, категорически отвергло эти утверждения, призвав США прекратить выдвигать безосновательные обвинения.

В МИД раскрыли ожидания от переговоров Ирана и США

Ранее сообщалось, что консультации между представителями Ирана и США, которые планируются в столице Пакистана, могут пройти в двух форматах — прямом и опосредованном. На первом этапе обсуждение повестки, по имеющимся данным, будет организовано через посредников. Роль связующего звена в этом процессе отводится пакистанской стороне.

Наталья Демьянова
