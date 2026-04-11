В МИД раскрыли ожидания от переговоров Ирана и США

Россия определит шаги в СБ ООН по Ирану после переговоров США и Ирана, которые состоятся в Пакистане 11 апреля. Об этом газете «Известия» сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

Он отметил, что текущая ситуация зависит от результатов диалога при посредничестве Пакистана. По его словам, в Москве рассчитывают на конструктивный итог. Дальнейшие действия в Совете Безопасности будут связаны с развитием ситуации.

«Сейчас все уповают на происходящие переговоры при посредничестве Пакистана. Мы надеемся, что они будут результативными. Наши дальнейшие шаги в Совете Безопасности [ООН] будут зависеть от развития ситуации и возможных договоренностей», — сказал Алимов.

Дипломат уточнил, что российская сторона уже внесла проект резолюции. Его подготовили совместно с Китаем. Документ находится на рассмотрении в Совете Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что Иран сформировал делегацию для переговоров с США в Исламабаде. Её возглавил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В состав группы также вошли глава МИД Аббас Аракчи, представители финансового блока и Совета обороны. В делегацию включили и нескольких депутатов.