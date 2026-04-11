Назван состав делегации Ирана на переговорах с США в Исламабаде

Делегацию Ирана на переговорах с США в Исламабаде возглавит спикер меджлиса (парламента) Мохаммад-Багер Галибаф, также в неё войдут главы Центробанка, Министерства иностранных дел и бывший секретарь Высшего совета национальной обороны. Об этом сообщает Press TV.