Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 апреля, 20:03

Делегация Ирана прибыла в Исламабад для переговоров с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Иранская делегация прибыла в столицу Пакистана Исламабад для участия в переговорах с представителями Соединённых Штатов. Такой информацией делится иранское государственное телевидение.

Согласно информации издания The Wall Street Journal, делегацию Ирана возглавляют глава Министерства иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Американская сторона на переговорах будет представлена группой дипломатов во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Ожидается, что переговорный процесс начнётся в субботу, 11 апреля.

Трам назвал «единственный козырь» Ирана на переговорах

Ранее Дональд Трамп предупредил, что США возобновят военные действия против Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут результата. По словам республиканца, военно-морские силы США уже готовятся к возможному срыву дипломатического процесса и получают соответствующее вооружение. Глава Белого дома пообещал использовать эти средства очень эффективно, если сделки не будет.

Виталий Приходько
