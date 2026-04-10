10 апреля, 17:03

Трамп пообещал Ирану новые удары в случае провала сделки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что Соединённые Штаты возобновят военные действия против Ирана, если текущие переговоры с Тегераном не принесут желаемых результатов. Глава Белого дома также сообщил, что американские военно-морские силы уже готовятся к возможному срыву дипломатического процесса, получая соответствующее вооружение.

«Если сделки не будет, мы будем использовать их [вооружения], будем использовать их очень эффективно», — приводит New York Post слова Трампа.

Про его словам, результаты предстоящих переговоров в Исламабаде станут понятны в течение 24 часов.

«Игра в одни ворота»: Иран обвинил США в срыве перемирия и пригрозил выйти из переговоров

В начале недели США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня после резкого обострения, а Пакистан включился в роль посредника. Теперь исход встречи в Исламабаде будут рассматривать как проверку того, перерастёт ли эта пауза в более устойчивые договорённости

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
