«Игра в одни ворота»: Иран обвинил США в срыве перемирия и пригрозил выйти из переговоров

Соединённые Штаты не выполнили два ключевых требования, предусмотренных условиями перемирия и подлежащих исполнению до начала переговорного процесса с Ираном. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Прекращение огня в Ливане и разблокирование иранских активов до начала переговоров», — написал он на своей странице в соцсети X.

Спикер подчеркнул, что сначала нужно выполнить условия, а потом уже начинать переговоры.

Сегодня утром поступила информация из Ирана о том, что запланированные поездки на переговоры с США были отложены в связи с недавними ударами по Ливану. Было заявлено, что давление со стороны Тегерана способствовало прекращению израильских атак на Бейрут. Однако, в случае возобновления этих атак, иранская сторона намерена полностью отменить переговоры с США, направленные на урегулирование конфликта.

В начале недели США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня после резкого обострения, а Пакистан включился в роль посредника. Теперь исход встречи в Исламабаде будут рассматривать как проверку того, перерастёт ли эта пауза в более устойчивые договорённости