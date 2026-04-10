10 апреля, 14:41

Трамп перед переговорами с Ираном заявил о «перезагрузке»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп перед переговорами США и Ирана опубликовал в Truth Social короткое и довольно загадочное сообщение. Президент США написал: «Самая мощная перезагрузка в мире!!!», но не стал объяснять, что именно имел в виду.

Пост появился на фоне подготовки к прямому контакту между американской и иранской делегациями. Переговоры должны пройти в Исламабаде при посредничестве Пакистана.

В Белом доме ранее подтвердили, что американскую сторону возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. В состав делегации также вошли спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Верховный лидер Ирана захотел обратиться к нации

Сам Вэнс перед поездкой говорил, что Трамп «нетерпелив» в вопросе урегулирования и ждёт реального продвижения. По его словам, сделка возможна, если Тегеран будет вести переговоры добросовестно, хотя нынешнее перемирие в Вашингтоне называют хрупким.

В начале недели США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня после резкого обострения, а Пакистан включился в роль посредника. Теперь исход встречи в Исламабаде будут рассматривать как проверку того, перерастёт ли эта пауза в более устойчивые договорённости

Марина Фещенко
