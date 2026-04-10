Верховный лидер Ирана захотел обратиться к нации

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, как ожидается, в ближайшее время обратится к согражданам. Такой информацией с ТАСС поделился его представитель в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

«Мы надеемся, что очень скоро он выступит и обратится непосредственно к людям», — сказал он.

По словам Илахи, Хаменеи чувствует себя хорошо и держит руку на пульсе всех событий в государстве. Верховный лидер регулярно бывает в рабочем кабинете, встречается с президентом, парламентскими чиновниками и другими высокопоставленными лицами.

Именно Хаменеи, как подчеркнул представитель, единолично принял решение о сворачивании боевых действий в конфликте с США и Израилем. Все ключевые совещания проходят под его личным контролем.

Ранее Моджтаба Хаменеи заявил о победе Ирана в войне в зоне Персидского залива, несмотря на разрушения от вражеских атак и бомбардировок. В его сообщении также содержится призыв к гражданам не прекращать массовые уличные акции, которые продолжались последние 40 дней. Кроме того, Тегеран обещает вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.