Дуров высмеял войну между США и Ираном, назвав её «низкобюджетной симуляцией»

Основатель Telegram Павел Дуров жёстко прошёлся по текущему геополитическому кризису. Войну между США и Ираном он назвал «низкобюджетной симуляцией».

По его мнению, всерьёз опасаться ядерного апокалипсиса не стоит. Причина проста: боеголовки слишком дороги для качественного рендеринга в такой постановке.

«При таком бюджете скорее будет ещё одна дешёвая пандемия, где маски скрывают плохую синхронизацию губ», — иронично заметил Дуров.

Он не уточнил, кто именно, по его версии, стоит за этим «спектаклем».

Пока Дуров считает весь конфликт лишь симуляцией, президент США Дональд Трамп времени не теряет и продолжает сыпать угрозами. В ходе закрытых переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте он пригрозил наказать европейские страны альянса за недостаточную поддержку военной операции против Ирана.