10 апреля, 13:46

Дуров высмеял войну между США и Ираном, назвав её «низкобюджетной симуляцией»

Обложка © Wikipedia / Pavel Durov

Основатель Telegram Павел Дуров жёстко прошёлся по текущему геополитическому кризису. Войну между США и Ираном он назвал «низкобюджетной симуляцией».

По его мнению, всерьёз опасаться ядерного апокалипсиса не стоит. Причина проста: боеголовки слишком дороги для качественного рендеринга в такой постановке.

«При таком бюджете скорее будет ещё одна дешёвая пандемия, где маски скрывают плохую синхронизацию губ», — иронично заметил Дуров.

Он не уточнил, кто именно, по его версии, стоит за этим «спектаклем».

«Telegram стал проблемой»: Дуров в ярости от попыток ЕС отнять у европейцев свободу
«Telegram стал проблемой»: Дуров в ярости от попыток ЕС отнять у европейцев свободу

Пока Дуров считает весь конфликт лишь симуляцией, президент США Дональд Трамп времени не теряет и продолжает сыпать угрозами. В ходе закрытых переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте он пригрозил наказать европейские страны альянса за недостаточную поддержку военной операции против Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Дарья Денисова
