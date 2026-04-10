Дуров высмеял войну между США и Ираном, назвав её «низкобюджетной симуляцией»
Обложка © Wikipedia / Pavel Durov
Основатель Telegram Павел Дуров жёстко прошёлся по текущему геополитическому кризису. Войну между США и Ираном он назвал «низкобюджетной симуляцией».
По его мнению, всерьёз опасаться ядерного апокалипсиса не стоит. Причина проста: боеголовки слишком дороги для качественного рендеринга в такой постановке.
«При таком бюджете скорее будет ещё одна дешёвая пандемия, где маски скрывают плохую синхронизацию губ», — иронично заметил Дуров.
Он не уточнил, кто именно, по его версии, стоит за этим «спектаклем».
Пока Дуров считает весь конфликт лишь симуляцией, президент США Дональд Трамп времени не теряет и продолжает сыпать угрозами. В ходе закрытых переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте он пригрозил наказать европейские страны альянса за недостаточную поддержку военной операции против Ирана.
