«Не соображает, что говорит»: Гоблин Пучков жёстко прошёлся по Трампу из-за Ирана

Российский блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, резко высказался о президенте США Дональде Трампе. Переводчик назвал американского лидера психически нездоровым после его угроз уничтожить Иран.

«С моей точки зрения, он психически нездоров. <...> Он просто неадекватный уже. Он не соображает, что говорит», — поделился Гоблин мнением о Трампе в эфире радио Sputnik.

Блогер добавил, что американцы переживают из-за действий своего президента и думают, как его укротить. Гоблин также предположил, что Трампа ждёт импичмент — по его словам, терпеть такое поведение долго никто не будет.

Напомним, перед мирными переговорами Трамп заявил, что Иран может быть уничтожен всего за одну ночь. Американский лидер при этом добавил, что для ликвидации целой страны достаточно будет всего нескольких часов.