Трамп: Иран проиграл и примет любые условия США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление об Иране. По его словам, Тегеран потерпел поражение и теперь вынужден соглашаться на все условия мирного соглашения. Об этом американский лидер заявил в интервью NBC News.
«Они соглашаются со всем, с чем им приходится соглашаться. Не забывайте, что они потерпели поражение. У них нет армии», — сказал президент США.
Трамп добавил, что если Иран не заключит сделку, последствия будут очень болезненными.
Несмотря на перемирие, израильские силы продолжают нападения на юге Ливана. Там базируется группировка «Хезболла», которую поддерживает Тегеран. В ответ шиитские бойцы атакуют израильскую технику дронами. Также «Хезболла» наносит удары по северу Израиля в ответ на действия ЦАХАЛ в Ливане.
