Трамп: Иран проиграл и примет любые условия США

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление об Иране. По его словам, Тегеран потерпел поражение и теперь вынужден соглашаться на все условия мирного соглашения. Об этом американский лидер заявил в интервью NBC News.

«Они соглашаются со всем, с чем им приходится соглашаться. Не забывайте, что они потерпели поражение. У них нет армии», — сказал президент США.

Трамп добавил, что если Иран не заключит сделку, последствия будут очень болезненными.