9 апреля, 23:23

Трамп: Иран проиграл и примет любые условия США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление об Иране. По его словам, Тегеран потерпел поражение и теперь вынужден соглашаться на все условия мирного соглашения. Об этом американский лидер заявил в интервью NBC News.

«Они соглашаются со всем, с чем им приходится соглашаться. Не забывайте, что они потерпели поражение. У них нет армии», — сказал президент США.

Трамп добавил, что если Иран не заключит сделку, последствия будут очень болезненными.

Трамп кинул Израиль, согласившись на перемирие с Ираном, заявил политолог

Несмотря на перемирие, израильские силы продолжают нападения на юге Ливана. Там базируется группировка «Хезболла», которую поддерживает Тегеран. В ответ шиитские бойцы атакуют израильскую технику дронами. Также «Хезболла» наносит удары по северу Израиля в ответ на действия ЦАХАЛ в Ливане.

Лия Мурадьян
  Лия Мурадьян
  • Иран
  • США
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
