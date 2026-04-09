Ливан бьёт по вторгшимся израильским танкам Merkava дронами на оптоволокне

На юге Ливана бойцы шиитского движения «Хезболла» атакуют израильскую бронетехнику с помощью оптоволоконных дронов-камикадзе. Кадры публикует движение.

В районе населённого пункта Накура беспилотник, оснащённый боевой частью от реактивного снаряда ручного гранатомёта, поразил израильский танк Merkava Mk.IV. Над башней машины была установлена небольшая противодроновая защита. Примечательно, что система активной защиты Trophy не отреагировала на приближающийся дрон. По какой причине — пока неизвестно. Не исключено, что комплекс был отключён или находился в неисправном состоянии.

Дрон врезался прямо в люк механика-водителя. Информация о возможных пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее израильская авиация нанесла удар по мосту Касимия на юге Ливана, в результате которого переправа через реку Литани была полностью уничтожена. Речь идёт о стратегическом объекте на прибрежной трассе, разрушенном минувшей ночью. Мост был возведён в 2006 году российскими военнослужащими из 100-го отдельного мостового батальона — работы велись после ливано-израильского конфликта для восстановления транспортной инфраструктуры Ливана.