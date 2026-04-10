Трамп приближает армию США к границам России: Раскрыты подробности нового военного манёвра в Европе

В Вашингтоне прорабатывают вариант с масштабным перемещением американских военных подразделений по европейскому континенту. Об этом рассказало польское издание Wirtualna Polska.

По данным журналистов, США намерены вывести свои контингенты из тех государств, которые не поддержали Америку во время иранского кризиса. Освободившиеся силы планируется передислоцировать в Польшу, Румынию и Литву — то есть в страны восточного фланга НАТО. В результате такого манёвра американские войска окажутся значительно ближе к российским границам.

Издание не исключает, что обсуждать такую возможность могли именно во время диалога между руководителем Генштаба польской армии генералом Веславом Кукулой и командующим силами США в Европе и Африке генералом Кристофером Донахью.

Как пояснил журналистам полковник Пётр Левандовский, оценивать такой расклад как вполне оптимистичный было бы поспешно. Он добавил, что в прошлом уже звучали планы по нескольким редислокациям американских военных, хотя воплощались они в жизнь далеко не в полной мере. По мнению военного, самая острая проблема — выяснить, отразится ли это на сплочённости НАТО или, наоборот, на её отсутствии.

По оценке полковника, подобный шаг США станет сигналом для остальных государств: американцы забирают своих военных у одних союзников и передают их тем, кто вызывает у Вашингтона больше симпатий. Он также заметил, что с учётом непоследовательности американского внешнеполитического курса наращивание контингента США вовсе не означает автоматического участия этих сил в будущих европейских миссиях.

Польский офицер резюмировал, что на текущий момент данное решение выглядит как демарш в адрес стран, отказавшихся поддерживать Америку в иранском кризисе либо жёстко критиковавших Белый дом.

А ранее сообщалось, что Трамп пригрозил наказать европейские страны альянса за недостаточную поддержку военной операции против Ирана. Непростая ситуация развернулась во время закрытых переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте.