В руинах командного пункта США нашли советскую авиабомбу

На фотографии разрушенного командного пункта США в кувейтском порту Шуайба заметили советскую свободнопадающую авиабомбу ФАБ. Снимок появился в Сети после иранского удара 1 марта, в результате которого пострадал тактический оперативный центр.

Кадр показывает, что объект не имел серьёзной защиты от авианалётов. Вокруг были лишь бетонные блоки, а специализированных средств противовоздушной обороны не видно. Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание, что присутствие этой бомбы на территории порта выглядит странно.

«Интересно, что на опубликованном фото можно отчетливо заметить лежащую советскую свободнопадающую авиабомбу типа ФАБ. Что она там делает — загадка, учитывая, что американцы заявляют об ударах иранскими дронами. Да и не похоже, чтобы она откуда-то падала», — говорится в сообщении.

Однако впоследствии Telegram-канал нашёл объяснение данному явлению. Оказывается американцы используют демилитаризированные авиабомбы в качестве декора на своих базах на Ближнем Востоке.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США не выполнили два ключевых требования, предусмотренных условиями перемирия. Эти пункты подлежали исполнению до начала переговорного процесса с Ираном. По словам Галибафа, речь идёт о прекращении огня в Ливане и разблокировании иранских активов.