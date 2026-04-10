Мирные переговоры между США и Ираном стартуют 11 апреля в Исламабаде

Мирные переговоры между США и Ираном начнутся в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что лидеры обеих стран будут присутствовать на встрече, и Пакистан приложит максимум усилий для её успешного проведения.

«Руководство обеих стран завтра будет присутствовать в Исламабаде, и власти Пакистана приложат все возможные усилия для успешного проведения переговоров», — сказал Шариф в обращении к нации.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что США возобновят военные действия против Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут результата. По словам республиканца, военно-морские силы США уже готовятся к возможному срыву дипломатического процесса и получают соответствующее вооружение. Президент пообещал использовать эти средства очень эффективно, если сделки не будет.