10 апреля, 20:32

Иран назвал условие для начала переговоров с США

IRIB: Иран вступит в переговоры, если США примут предварительные условия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Иран вступит в переговоры с Соединёнными Штатами, если американская сторона примет все предварительные условия, выдвинутые Тегераном. Это следует из заявления иранской государственной телерадиокомпании (IRIB).

Делегацию Ирана на переговорах с США в Исламабаде возглавил спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф, в неё также вошли руководитель Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, секретарь Совета по обороне Али Акбар Ахмадиан и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Кроме того, в составе делегации присутствуют эксперты по безопасности, политике, военным экономическим и юридическим делам.

Переговоры Ирана и США должны начаться в столице Пакистана 11 апреля. Делегация Исламской Республики уже прибыла на место.

МИД РФ выступил с призывом к США и Ирану перед переговорами в Исламабаде

Ранее Дональд Трамп предупредил, что США возобновят военные действия против Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут результата. По словам республиканца, военно-морские силы США уже готовятся к возможному срыву дипломатического процесса и получают соответствующее вооружение. Глава Белого дома пообещал использовать эти средства очень эффективно, если сделки не удастся достичь.

Виталий Приходько
