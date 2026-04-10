МИД РФ выступил с призывом к США и Ирану перед переговорами в Исламабаде

Россия поддерживает проведение переговоров между США и Ираном в Исламабаде и просит участников воздержаться от действий, которые могут подорвать процесс урегулирования. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

В дипведомстве отметили, что переговоры открывают возможность урегулировать конфликт в Персидском заливе. Большинство стран поддерживает мирный процесс и рассчитывает на успех диалога, добавили в МИД.

«Призываем всех участников анонсированных переговоров в Пакистане проявить ответственный подход и избегать любых действий, которые могут подорвать открывшийся шанс», — говорится в заявлении.

В министерстве также отметили, что существуют «силы, которые тормозят движение к миру». В заявлении подчёркивается, что обвинения в адрес Ирана из-за ситуации с судоходством в Ормузском проливе не отражают фактического развития событий. Ведомство указало, что до 28 февраля движение судов через пролив происходило без перебоёв.

Напомним, мирные переговоры по Ирану начнутся в Исламабаде 11 апреля. Сообщалось, что лидеры Соединённых Штатов и Исламской республики будут присутствовать на встрече. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновит удары по Ирану, если переговоры не принесут желаемых результатов, а американские ВВС уже готовы к возможному срыву диалога.