Прямые переговоры Ирана и США в Пакистане будут не единственными

Предстоящие консультации между делегациями Ирана и Соединённых Штатов в столице Пакистана, как ожидается, пройдут в двух режимах — прямом и опосредованном. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает телеканал CNN.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что главное требование Соединённых Штатов на запланированных переговорах с Ираном в Исламабаде 11 апреля будет заключаться в том, что Тегеран не должен завладеть ядерным оружием. Также президент США заявил, что Ормузский пролив будет открыт в любом случае, так как Иран понёс «военное поражение». По его словам, пролив откроют «с ними или без них», а сам процесс, по его оценке, может пройти достаточно быстро. Республиканец добавил, что в случае необходимости Штаты смогут довести дело до конца иными средствами.