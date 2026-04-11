Глава иранской делегации жёстко осадил США перед переговорами в Исламабаде

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф прибыв в Исламабад для переговоров с делегацией США, заявил, что Тегеран не оставит без ответа попытки Вашингтона устроить «бесплодный спектакль и обман». Об этом сообщает Tasnim.

По словам политика, иранские переговорщики будут готовы к соглашению, если американцы поведут себя серьёзно.

«Но в ходе нынешней войны мы показали им, что если они будут стремиться использовать переговоры для бесплодного спектакля и обмана, мы готовы обеспечить наши права верой в Бога и опорой на силу нашего народа», — утверждает Галибаф.

Политик напомнил, что предыдущие контакты с Вашингтоном неизменно заканчивались срывом договорённостей. Он отметил, что даже на фоне демонстрируемой доброй воли Ирана переговорный процесс не раз сопровождался ударами и нарушением обязательств.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Ормузский пролив будет открыт в любом раскладе, поскольку Иран потерпел «военное поражение». По утверждению политика, судоходство возобновится «с иранцами или без них», и этот процесс, как он полагает, может занять немного времени. Республиканец добавил, что при необходимости Соединённые Штаты добьются результата другими способами.

Также СМИ узнали, что США и Ливан обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой приостановить удары по шиитскому движению «Хезболла» до того, как начнутся прямые переговоры между сторонами. Отмечается, что Нетаньяху пока не принял решения в ответ на призыв Трампа. Но ожидается, что перемирия не будет.