11 апреля, 00:55

Глава иранской делегации жёстко осадил США перед переговорами в Исламабаде

Спикер парламента Ирана сделал предупреждение США перед переговорами в Пакистане

Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф прибыв в Исламабад для переговоров с делегацией США, заявил, что Тегеран не оставит без ответа попытки Вашингтона устроить «бесплодный спектакль и обман». Об этом сообщает Tasnim.

По словам политика, иранские переговорщики будут готовы к соглашению, если американцы поведут себя серьёзно.

«Но в ходе нынешней войны мы показали им, что если они будут стремиться использовать переговоры для бесплодного спектакля и обмана, мы готовы обеспечить наши права верой в Бога и опорой на силу нашего народа», — утверждает Галибаф.

Политик напомнил, что предыдущие контакты с Вашингтоном неизменно заканчивались срывом договорённостей. Он отметил, что даже на фоне демонстрируемой доброй воли Ирана переговорный процесс не раз сопровождался ударами и нарушением обязательств.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Ормузский пролив будет открыт в любом раскладе, поскольку Иран потерпел «военное поражение». По утверждению политика, судоходство возобновится «с иранцами или без них», и этот процесс, как он полагает, может занять немного времени. Республиканец добавил, что при необходимости Соединённые Штаты добьются результата другими способами.

США наращивают группировку войск на Ближнем Востоке, несмотря на переговоры
США наращивают группировку войск на Ближнем Востоке, несмотря на переговоры

Также СМИ узнали, что США и Ливан обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой приостановить удары по шиитскому движению «Хезболла» до того, как начнутся прямые переговоры между сторонами. Отмечается, что Нетаньяху пока не принял решения в ответ на призыв Трампа. Но ожидается, что перемирия не будет.

Тимур Хингеев
