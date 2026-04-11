Трамп призвал Нетаньяху прекратить удары по Ливану

Соединённые Штаты и Ливан обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой приостановить удары по шиитскому движению «Хезболла» до того, как начнутся прямые переговоры между сторонами. Такой информацией делится портал Axios, ссылаясь на неназванные источники.

«По данным двух источников, знакомых с ситуацией, ливанское правительство и администрация Трампа обратились к Израилю с просьбой «приостановить» атаки против «Хезболлы» до начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном на следующей неделе», — сказано в публикации.

Отмечается, что Нетаньяху пока не принял решения в ответ на призыв Трампа. С политической точки зрения такой шаг был бы для него проблематичным, считают эксперты. Израильский премьер предпочёл бы вести переговоры, не прекращая огня, однако он может согласиться на краткосрочную тактическую паузу.

Тем не менее, как утверждается в статье, один из неназванных израильских чиновников заявил, что никакого перемирия не будет.

Ранее сообщалось, что послы Израиля и Ливана встретятся в Вашингтоне 14 апреля, чтобы обсудить дату начала переговоров о прекращении огня. Как сообщил офис президента Ливана, встреча пройдёт в здании Госдепартамента США. Перед этим между послом Ливана в Соединённых Штатах Надой Хаммаде-Муаввад и израильским послом Йехиэлем Лайтером состоялся телефонный разговор.