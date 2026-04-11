Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 апреля, 22:40

Послы Израиля и Ливана встретятся в Вашингтоне для обсуждения перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Послы Израиля и Ливана встретятся в Вашингтоне 14 апреля, чтобы обсудить дату начала переговоров о прекращении огня. Как сообщил офис президента Ливана, встреча пройдёт в здании Госдепартамента США.

В заявлении отмечается, что перед этим между послом Ливана в Соединённых Штатах Надой Хаммаде-Муаввад и израильским послом Йехиэлем Лайтером состоялся телефонный разговор. По её итогам стороны договорились встретиться.

Ливан бьёт по вторгшимся израильским танкам Merkava дронами на оптоволокне

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с предложением расширить территорию еврейского государства. Он хочет присоединить земли Газы, Ливана и Сирии. По его словам, именно такой подход «уважают» на Ближнем Востоке. Аннексия новых земель также поможет обеспечить безопасность Израиля, утверждает политик.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Тимур Хингеев
