США наращивают группировку войск на Ближнем Востоке, несмотря на переговоры

Американское командование продолжает усиливать свою группировку на Ближнем Востоке. Переброска сил идет параллельно с подготовкой к переговорам между Вашингтоном и Тегераном, которые должны состояться в Пакистане 11 апреля. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

В регион уже прибыли новые истребители и штурмовики. Ожидается, что в ближайшие дни туда доставят от полутора до двух тысяч бойцов из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии.

Авианосец «Джордж Буш» с сопровождением кораблей покинул базу в Вирджинии в конце марта и сейчас находится в Атлантике. Второе соединение — десантный корабль «Боксёр» с морпехами на борту — вышло из Калифорнии в середине марта и держит курс через Тихий океан. Обеим ударным группам потребуется больше недели, чтобы добраться до места назначения.

Ранее Дональд Трамп объявил о двустороннем прекращении огня с Ираном сроком на две недели. По словам главы Белого дома, почти все разногласия удалось снять, а предложения Тегерана из десяти пунктов Вашингтон рассматривает как рабочую основу для диалога. Американский лидер также подчеркнул, что решение было принято при готовности Исламской Республики открыть Ормузский пролив. В Тегеране пообещали воздержаться от атак, если по ним не будут наносить удары.