Трамп раскрыл главное требование США на переговорах с Ираном

Главное требование Соединённых Штатов на запланированных переговорах с Ираном в Исламабаде 11 апреля будет заключаться в том, что Тегеран не должен завладеть ядерным оружием. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Никакого ядерного оружия. Это прежде всего», — заявил республиканец, отвечая на вопрос о том, что для него является критерием удачных договорённостей с Тегераном. «Никакого ядерного оружия. Для нас это 99%», — продолжил Трамп.

Также Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт в любом случае, так как Иран понёс «военное поражение». По его словам, пролив откроют «с ними или без них», а сам процесс, по его оценке, может пройти достаточно быстро. Республиканец добавил, что в случае необходимости Штаты смогут довести дело до конца иными средствами.