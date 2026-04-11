10 апреля, 21:57

Трамп раскрыл главное требование США на переговорах с Ираном

Трамп: Главное требование США в том, что Иран не должен получить ядерное оружие

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Главное требование Соединённых Штатов на запланированных переговорах с Ираном в Исламабаде 11 апреля будет заключаться в том, что Тегеран не должен завладеть ядерным оружием. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Никакого ядерного оружия. Это прежде всего», — заявил республиканец, отвечая на вопрос о том, что для него является критерием удачных договорённостей с Тегераном. «Никакого ядерного оружия. Для нас это 99%», — продолжил Трамп.

Назван состав делегации Ирана на переговорах с США в Исламабаде

Также Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт в любом случае, так как Иран понёс «военное поражение». По его словам, пролив откроют «с ними или без них», а сам процесс, по его оценке, может пройти достаточно быстро. Республиканец добавил, что в случае необходимости Штаты смогут довести дело до конца иными средствами.

BannerImage
Виталий Приходько
