Трамп пообещал скорое открытие Ормузского пролива

Ормузский пролив будет открыт в любом случае, так как Иран понёс «военное поражение». С таким утверждением выступил перед журналистами президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

По словам Трампа, пролив будет открыт «с ними или без них», а сам процесс, по его оценке, может пройти достаточно быстро. Республиканец также добавил, что в случае необходимости Штаты смогут довести дело до конца иными средствами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана нет каких-либо козырей в переговорах с США, кроме как контроля над Ормузским проливом. Кроме того, по его словам, иранская сторона была «оставлена в живых» лишь ради проведения переговорного процесса. Президент США отметил, что пропаганда Ирана оказывается более действенной, чем его военные способности.