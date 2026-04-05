Лавров и Ван И призвали разрядить напряжённость в Персидском заливе

Россия и Китай, в лице своих глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Ван И, выступили за немедленное урегулирование ситуации в Персидском заливе. Как передаёт МИД РФ, в ходе телефонного разговора 5 апреля министры выразили единое мнение о необходимости скорейшего запуска политико-дипломатического диалога и принятия мер по деэскалации.

«В ходе беседы рассматривалась ситуация в Персидском заливе, а также международные усилия по скорейшему прекращению конфронтации в этом важном регионе и запуску политико-дипломатического диалога», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе обсуждений стороны сосредоточились на усилении сотрудничества между Россией и Китаем на международной арене, особенно в рамках ООН. Было отмечено, что позиции двух стран совпадают по большинству ключевых глобальных проблем, включая ситуацию с Ираном, вызванную агрессивными действиями США и Израиля. МИД РФ также сообщил о договорённости продолжать тесную координацию по всем вопросам, представляющим взаимный интерес в Совете Безопасности ООН, в том числе через их постоянные представительства в Нью-Йорке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена уже в понедельник, 6 апреля. По словам Трампа, переговоры активно ведутся и есть хороший шанс на достижение соглашения завтра. В противном случае американский лидер допускает возможность полного разрушения и захвата нефтяных ресурсов Ирана.