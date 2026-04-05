Трампу назвали три сценария войны с Ираном — в одном из них засветилась Россия
У противостояния США с Ираном есть три возможных сценария — от быстрой победы Вашингтона до глобальной конфронтации с участием Китая и России. Данную информацию передаёт швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
Первый путь издание называет «триумфом гегемона»: США и Израиль атакуют, Тегеран сдаётся, и Вашингтон вновь доказывает, кто в доме хозяин. Второй — «пиррова победа»: Трамп объявляет о победе, выводит войска, оставляет хаос, а авторитет США рушится окончательно. Третий — «мировой пожар»: если стороны не одумаются, в игру вступят Москва и Пекин, и локальная битва перерастёт в схватку великих держав.
Ядерный удар по Тегерану авторы даже не рассматривают. Но подчёркивают: цена любой ошибки Трампа сейчас — значит проиграть не выборы, а столкнуться с глобальной катастрофой. Исход войны определит не только будущее Ближнего Востока, но и то, кто будет диктовать правила игры в ближайшие десятилетия.
Ранее Трамп заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена уже в понедельник, 6 апреля. По словам Трампа, переговоры активно ведутся и есть хороший шанс на достижение соглашения завтра. В противном случае американский лидер допускает возможность полного разрушения и захвата нефтяных ресурсов Ирана.
