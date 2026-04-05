Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 апреля, 13:05

Трамп выдал матерный монолог Ирану и упомянул Аллаха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп обрушился с гневным призывом к Ирану, требуя немедленно открыть Ормузский пролив. В своём сообщении в Truth Social он использовал нецензурную лексику.

«Во вторник в Иране будет и «День электростанций», и «День мостов» — всё в одном флаконе. Ничего подобного вы ещё не видели!!! Откройте *** (чертов. — Прим. Life.ru) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!» — написал американский лидер.

Трамп закончил гневное обращение фразой «Слава Аллаху».

Ранее сообщалось, что Иран разрешил проход судов с гуманитарной помощью через Ормузский пролив. Данное решение распространяется исключительно на грузы первой необходимости. Теперь критически важные поставки для жителей региона смогут осуществляться беспрепятственно.

Наталья Демьянова
