Трамп выдал матерный монолог Ирану и упомянул Аллаха

Президент США Дональд Трамп обрушился с гневным призывом к Ирану, требуя немедленно открыть Ормузский пролив. В своём сообщении в Truth Social он использовал нецензурную лексику.

«Во вторник в Иране будет и «День электростанций», и «День мостов» — всё в одном флаконе. Ничего подобного вы ещё не видели!!! Откройте *** (чертов. — Прим. Life.ru) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!» — написал американский лидер.

Трамп закончил гневное обращение фразой «Слава Аллаху».

Ранее сообщалось, что Иран разрешил проход судов с гуманитарной помощью через Ормузский пролив. Данное решение распространяется исключительно на грузы первой необходимости. Теперь критически важные поставки для жителей региона смогут осуществляться беспрепятственно.