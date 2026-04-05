Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть достигнуто уже завтра
© Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в возможности заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном в понедельник, 6 апреля. По его словам, переговоры между сторонами активно ведутся, и существует «хороший шанс» на достижение соглашения уже завтра.
«Думаю, есть хороший шанс, что завтра (будет заключена сделка). Они ведут переговоры сейчас», — сказал Трамп в эфире Fox News.
Телеканал, ссылаясь на высказывания президента США, сообщает, что в противном случае Трамп допускает возможность «полного разрушения и захвата нефтяных ресурсов».
До этого Трамп обрушился с гневным призывом к Ирану, требуя немедленно открыть Ормузский пролив. В частности, он пригрозил уничтожить иранские электростанции и мосты. В своём сообщении в Truth Social республиканец использовал нецензурную лексику.
