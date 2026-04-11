США объявили о начале подготовки к разминированию Ормузского пролива

Центральное командование США (CENTCOM) объявило о начале подготовительных мероприятий по разминированию Ормузского пролива. В рамках этой операции два эсминца ВМС США, USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy, вошли в Персидский залив для обеспечения полной очистки пролива от мин.

«USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy совершили проход через Ормузский пролив и приступили к операции в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по полной очистке пролива от мин», — говорится в сообщении.

Ранее портал Axios сообщал, что американские корабли прошли через пролив без согласования с Ираном. Однако иранские военные позже опровергли эту информацию.

До этого сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты берут на себя ответственность за обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив. Среди государств, которым достались претензии, он назвал Китай, Японию, Францию и Германию, обвинив их в пассивной позиции.