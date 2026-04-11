11 апреля, 15:12

Иранские военные опровергли слухи о проходе судна США через Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Olga Maria Toli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Olga Maria Toli

Иранские военные опровергли информацию о том, что американский эсминец прошёл через Ормузский пролив. Данное заявление сделал высокопоставленный представитель ВС Ирана в эфире государственного телевидения.

По словам военного, американское судно получило предупреждение: ему запретили приближаться к проливу, а в случае продолжения движения оно стало бы целью в течение 30 минут. Иранская сторона настаивает, что никакого прохода не было.

NYT: Иран не может открыть Ормузский пролив, так как потерял расставленные мины

Напомним, что журналист Axios и 12-го канала израильского ТВ Барак Равид сообщил в соцсети X, что американские корабли в субботу всё же прошли через Ормузский пролив. По его данным, согласования с Тегераном не проводилось, а подобный эпизод зафиксирован впервые с начала конфликта.

Хроника и главные события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Юлия Сафиулина
