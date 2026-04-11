NYT: Иран не может открыть Ормузский пролив, так как потерял расставленные мины

Власти Ирана столкнулись с серьёзными проблемами в вопросе обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив. Главная загвоздка — невозможность быстро обнаружить и обезвредить все мины, которые они были установлены в этом районе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным американских официальных лиц, хаотичный процесс установки мин привёл к тому, что точные координаты большинства из них неизвестны. Ситуацию усугубляет дрейф: снаряды смещаются под действием течений, и предсказать их нынешнее расположение почти невозможно.

В итоге большинство судовладельцев предпочитают не рисковать и воздерживаются от прохода через пролив. Ни у иранской стороны, ни у американских военных сейчас нет достаточных ресурсов, чтобы оперативно ликвидировать все подводные объекты.

При этом ранее Тегеран призывал капитанов согласовывать маршруты с иранскими ВМС. Но теперь даже местные силы не могут гарантировать безопасную навигацию. Эксперты опасаются, что сложившаяся ситуация может негативно сказаться на предстоящих переговорах между США и Ираном.

