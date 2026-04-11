11 апреля, 07:37

Дипломаты, эксперты и журналисты: В Иране поделились составом делегации на переговорах с США

Tasnim: Иран направил делегацию из 71 человека на переговоры с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr Changezi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr Changezi

Иранская сторона направила на переговоры с США в Исламабаде делегацию, в которую вошёл 71 человек. Об этом сообщает агентство Tasnim. Встреча между представителями Тегерана и Вашингтона должна состояться 11 апреля.

В состав делегации включены не только переговорщики, но и эксперты, сотрудники службы безопасности, а также журналисты, сопровождающие визит. Группу возглавляет спикер парламента Ирана (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф. Он отвечает за общий уровень представительства и координацию работы участников. Среди ключевых переговорщиков назван заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, который участвует в обсуждении повестки.

«Нельзя координировать действия, лёжа на пляже»: Стармера уличили в лицемерии после отдыха в Испании

Ранее сообщалось, что консультации между представителями Ирана и США, которые планируются в столице Пакистана, могут пройти в двух форматах — прямом и опосредованном. На первом этапе обсуждение повестки, по имеющимся данным, будет организовано через посредников. Роль связующего звена в этом процессе отводится пакистанской стороне.

Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Милена Скрипальщикова
